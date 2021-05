NBA – I Golden State Warriors puntano nuovamente su Gary Payton II

Secondo gli insider NBA Shams Charania e Anthony Slater, i Golden State Warriors hanno intenzione di rifirmare Gary Payton II come quindicesimo e ultimo posto a roster in vista del play-in tournament. L’accordo potrebbe estendersi oltre questa stagione.

I Golden State Warriors hanno provato Payton all’inizio di questa stagione con un paio di contratti da 10 giorni, ma non lo hanno firmato subito per il resto dell’annata. Ora però hanno deciso di riportarlo in squadra per dare maggiore profondità alla loro panchina con l’avvicinarsi di questa post season che mai avevamo visto prima e sembra che avrà la possibilità di restare in California per più solo poche partite.

Gary Payton II ha vestito per 10 volte la canotta dei Golden State Warriors in NBA nell’annata 2020-2021, tenendo una media di 2,5 punti, 1,1 rimbalzi e 0,6 palle rubate in 4 minuti a partita. È conosciuto come un più che discreto difensore e ha persino vinto il premio di Difensore dell’anno del 2021 in G-League, non proprio impossibile visto che la difesa non è tra i fondamentali sui quali si lavora in quella Lega.

Certamente Payton non darà la svolta alla stagione degli Warriors però potrà dare una mano a qualificarsi ai playoff, anche giocando meno di 5 minuti a partita.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.