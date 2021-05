La nuova linea di abbigliamento di Vanessa Bryant spopola in NBA

Vanessa Bryant, la moglie del compianto Kobe, ha lanciato una nuova linea di abbigliamento chiamata Mambacita. I capi sono dedicati a Gigi, figlia della coppia, anch’essa scomparsa nel tragico incidente aereo di Gennaio 2020.

Il 1° Maggio la piccola Gianna avrebbe compiuto 15 anni e allora la madre ha voluto creare questa linea di abbigliamento. I proventi saranno interamente devoluti alla Mambacita Sports Foundation, associazione che opera soprattutto nella promozione dello sport femminile.

Vanessa ha ricevuto il supporto di gran parte del mondo NBA per lanciare le sue nuove tute. In primis i Los Angeles Lakers, che hanno mostrato i capi sui loro canali social e li hanno fatti indossare a tutti i giocatori.

Anche i Golden State Warriors hanno sfoggiato le tute prima delle partite, così come i Brooklyn Nets, dove è stato Kyrie Irving a regalarle a tutti i compagni di squadra. Importante anche l’apporto di Devin Booker dei Phoenix Suns che ha omaggiato dei completi sia i Suns sia le giocatrici delle Mercury.

Supporto anche da parte di diverse star di Hollywood, con le sorelle Kardashian, Kate Hudson e Cindy Crawford davanti a tutti.

La campagna ha funzionato alla grande dato che tutti gli articoli sono già sold out nonostante i prezzi non proprio bassi (224 dollari solamente per la felpa, 332 aggiungendo anche il pantalone).

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.