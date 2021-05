NBA – La preoccupante rivelazione di Evan Fournier riguardo i postumi del Covid

Le prime settimane di Evan Fournier da giocatore dei Boston Celtics sono state molto turbolente. Poco prima della deadline il francese è passato ai biancoverdi, arrivando dagli Orlando Magic.

Il suo esordio è stato da incubo ma poi sembrava essersi ritagliato un ruolo importante in uscita dalla panchina. È arrivato però il Covid-19 a fargli saltare nove partite ma soprattutto a condizionarlo fortemente anche dopo il rientro.

Sono sincero: mi sento ancora molto strano, è come se avessi i postumi di una commozione cerebrale. Le cose stanno migliorando ma all’inizio mi davano fastidio le luci e avevo la vista annebbiata. Mi sembra ancora che in campo si giochi a una velocità troppo elevata per me, faccio fatica a concentrarmi e non ho una buona percezione della profondità. Ho parlato con uno specialista che mi sta aiutando con degli esercizi specifici ma questa cosa è arrivata nel momento peggiore. Per la prima volta ho la chance di giocare i playoff per arrivare in fondo con una grande squadre e mi sono contagiato con tutti i problemi che sino arrivati. Mi sento molto abbattuto.