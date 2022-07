La prima lista di convocati della Slovenia per gli Europei con una grandissima sorpresa

La Slovenia ha diramato la sua prima lista di convocati per gli Europei di basket in programma a Settembre.

Gli sloveni, vincitori dell’Eurobasket 2017, hanno reso nota una prima lista di 20 giocatori di cui fa parte anche Goran Dragić, che inizialmente non aveva dato disponibilità per il torneo. Il play, infatti, aveva dichiarato che avrebbe dato l’addio alla nazionale dopo le gare di qualificazione ai Mondiali 2023 di qualche settimana fa. Poi però ha aperto a una sua partecipazione agli Europei e adesso è stato inserito nella lista. Elenco in cui chiaramente spicca il nome di Luka Dončić ma occhio anche a Čančar e ad altri giocatori di grande esperienza come Blažič, Prepelič e Tobey.

Questa la lista del coach Aleksander Sekulić: Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar, Luka Ščuka, Mike Tobey.

Selektor #mojtim, @SasoSekulic, je razkril seznam kandidatov za @EuroBasket 💪! Fante boš lahko spremljal že na prvem pripravljalnem turnirju, ki bo med 4. in 6. avgustom v Celju, vstopnice pa so že na voljo na Eventim in Petrol prodajnih mestih. Več👇

🔗 https://t.co/3avY0J9fLA pic.twitter.com/FJHJNghBZQ — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 20, 2022

La Slovenia giocherà nel Girone B a Colonia con Francia, Lituania, Germania, Ungheria e Bosnia.

Foto: FIBA