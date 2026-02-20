La semifinale di Coppa Korac tra Partizan e Mega Basket sospesa per 50′: cos’è successo?

Il basket serbo torna a far discutere in occasione della semifinale di Coppa Korac di ieri sera tra Partizan Belgrado e Mega Basket. Durante il quarto periodo infatti gli arbitri hanno sospeso la partita e sono usciti dal campo, dando inizio ad una interruzione di gioco durata alla fine circa 50′. Al momento della sospensione, il Mega di Luigi Suigo era in vantaggio 47-61: il motivo della decisione è stato il lancio in campo di un fumogeno in aggiunta ad alcuni cori del pubblico bianconero nei confronti Vesna Covic, moglie di Nebojsa Covic, presidente della Stella Rossa Belgrado, ex presidente della Federazione Yugoslava ed ex Primo Ministro ad interim della Serbia nel 2003.

Dopo 50′ (e diversi tifosi espulsi dal palazzetto) la partita è potuta riprendere, ma il copione è stato lo stesso: il Mega Basket ha demolito il Partizan 58-80, eliminando la squadra di coach Penarroya dalla competizione. La finale sarà quindi tra Mega Basket e Stella Rossa, che ha battuto nel pomeriggio il KK Spartak.

Suigo ha segnato 14 punti nella vittoria sul Partizan, tirando 6/10 dal campo e aggiungendo 2 recuperi e 1 stoppata.