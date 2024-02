La squadra di Dubai in ABA League? Non si è ancora votato!

L’ingresso di Dubai in EuroLeague potrebbe essere collegato alla ABA League, ma la competizione adriatica deve ancora prendere posizione sull’ingresso della squadra degli Emirati Arabi Uniti.

Anche se ci sono state varie voci sulla decisione della ABA League contro Dubai, la verità è che l’assemblea della competizione deve ancora svolgersi, quindi la votazione non è stata possibile.

“Non so da dove provenga questa voce perché non c’è stata l’assemblea della Lega Adriatica, quindi non si è potuto votare”, ha dichiarato brevemente il direttore della Lega ABA Milija Vojinović a Meridian Sport.

La decisione sulla partecipazione di Dubai all’Adriatic League non è ancora ufficiale, così come quella sulla partecipazione della squadra degli Emirati Arabi Uniti all’EuroLeague.

Sicuramente saranno settimane di grande fermento, anche se sappiamo che in fondo in fondo il destino è segnato. Si tratta solo di una questione di tempo.

Nel giro di qualche giorno, qualche settimana al massimo, tutto andrà al suo posto e Dubai giocherà le partite nell’ABA League. Molto più difficile invece che gli venga data la possibilità di partecipare all’EuroLega già dal prossimo anno. Sappiamo però che con i petrodollari tutto è possibile.

Leggi anche: Ricky Rubio ha firmato con il Barcelona fino a fine stagione!