La Trapani Shark è la 1a squadra a qualificarsi ai Playoff 2025

La Trapani Shark continua a scrivere una stagione da sogno. Grazie al successo ottenuto contro la NutriBullet Treviso e alla contemporanea sconfitta della Bertram Derthona Tortona sul campo di Sassari, la squadra siciliana è diventata la prima squadra aritmeticamente qualificata ai Playoff 2025.

Una qualificazione che certifica lo straordinario percorso della squadra allenata da Jasmin Repeša, capace di dominare il campionato con una continuità impressionante e un’identità di gioco ormai consolidata. Il progetto voluto fortemente dal patron Valerio Antonini inizia così a raccogliere i primi frutti tangibili: la presenza ai playoff come squadra da battere.

Vittoria decisiva contro Treviso

Il successo contro la NutriBullet Treviso Basket è stato l’ennesima prova di maturità di una squadra che non vuole smettere di stupire. Trascinata dal suo pubblico e da un roster profondo, Trapani ha messo in campo intensità e lucidità nei momenti chiave del match, assicurandosi due punti fondamentali in ottica classifica.

La sconfitta di Tortona regala la certezza matematica

La contemporanea sconfitta della diretta inseguitrice Tortona a Sassari ha permesso ai siciliani di staccare il biglietto per la fase finale del campionato, con diverse giornate d’anticipo. Un risultato che sottolinea l’ambizione di un progetto nato per vincere e che ora punta chiaramente a scrivere la storia anche nella fase più calda della stagione.

Obiettivo Scudetto: la Trapani Shark fa sul serio

Con la qualificazione ai Playoff LBA 2025 ormai in tasca, l’attenzione si sposta ora sul prossimo obiettivo: arrivare fino in fondo. La squadra ha mostrato di poter competere con chiunque e l’idea di lottare per lo Scudetto LBA non è più un sogno, ma una possibilità concreta.

Una città che sogna con i suoi Shark

Il grande entusiasmo che si respira a Trapani è la prova che questo gruppo è riuscito a creare un legame speciale con il proprio territorio. Tifosi, società e giocatori stanno viaggiando compatti verso un traguardo storico.

Leggi anche: Udine is back! Rimini è battuta e il sogno Serie A è matematico