La Turchia soffre contro la Svezia ma vince e vola ai Quarti di finale

La Turchia continua il suo cammino a EuroBasket 2025 conquistando una vittoria fondamentale contro la Svezia: 85-79 il punteggio finale che consegna ai turchi il pass per i Quarti di finale, mentre la Svezia chiude la propria avventura nella competizione con un bilancio di una sola vittoria.

La partita: rimonta turca dopo un primo tempo difficile

Il match si è aperto con una Svezia aggressiva e molto precisa al tiro: 20-23 il punteggio al primo quarto, con gli scandinavi capaci di allungare all’intervallo (37-42) grazie alle giocate di Ludvig Hakanson e Viktor Gaddefors.

Al rientro dagli spogliatoi però la Turchia ha cambiato volto: trascinata da Alperen Sengun, dominante sotto canestro con 24 punti e 16 rimbalzi, ha piazzato un parziale di 26-13 che ha ribaltato completamente l’inerzia della gara. Nell’ultimo quarto la Svezia ha provato a rientrare, ma la maggiore profondità del roster turco e l’esperienza di giocatori come Cedi Osman (17 punti) e Shane Larkin (10 punti) hanno fatto la differenza, chiudendo i conti sul +6 finale.

Le prestazioni individuali

Per la Turchia, oltre al già citato Sengun, da segnalare i contributi di Ercan Osmani (14 punti e 9 rimbalzi) e Sehmus Hazer (11 punti), fondamentali per garantire equilibrio e presenza fisica.

La Svezia, invece, ha avuto in Hakanson (16 punti) il miglior realizzatore, seguito da Pelle Larsson e Gaddefors (15 punti a testa) e da un solido Simon Birgander (14 punti). Prestazioni positive ma non sufficienti per fermare l’ondata turca del terzo quarto.

Turchia ai Quarti: obiettivo semifinale

Con questa vittoria la Turchia accede ai Quarti di finale di EuroBasket 2025, confermandosi una delle squadre più solide della competizione. La chiave sarà mantenere continuità e sfruttare la crescita di Sengun, ormai vero leader tecnico della selezione.

La Svezia, invece, chiude il suo torneo con un bilancio amaro: solo una vittoria e l’eliminazione agli Ottavi, ma con la consapevolezza di avere un gruppo giovane che potrà crescere in vista delle prossime qualificazioni internazionali.

Turchia: SENGUN 24+16 rimbalzi, OSMAN 17, OSMANI 14+9 rimbalzi, HAZER 11, LARKIN 10.

Svezia: HAKANSON 16, GADDEFORS 15, LARSSON 15, BIRGANDER 14.

