Portogallo fuori con onore, la Germania accelera nell’ultimo quarto e passa

Il +27 finale, 85-58, è un risultato bugiardo per quel che si è visto in campo tra Germania e Portogallo, sfida valida per gli ottavi di finale a EuroBasket. La Nazionale portoghese ha venduto cara la pelle, conducendo per larga parte del match ma crollando inesorabilmente nel quarto quarto. A fare la differenza per mantenere le due squadre a contatto per circa 30′ sono state le terribili percentuali tedesche da dietro l’arco: ad un certo punto, ad inizio terzo quarto, la Germania ha sbagliato la sua 23° tripla su 24 tentativi.

Non è un caso che l’accelerata tedesca, frenata inizialmente da un ritorno portoghese a fine terzo quarto, abbia coinciso con un incremento dei tiri da tre segnati. La Germania, partita appunto 1/24, ne ha poi segnate 9/12 da quel momento in poi. Il Portogallo, aggrappato nel primo tempo all’atletismo di Queta (18 punti e 11 rimbalzi) e alle scorribande di Gameiro, è quindi crollato negli ultimi 10′ pasticciando in attacco e venendo sommerso dalle triple tedesche in difesa. Sono stati alla fine solo 7 i punti portoghesi del quarto periodo (contro i 33 avversari), mentre Lo, Obst e Tristan Da Silva non lasciavano scampo dall’altra parte.

La Germania raggiunge quindi i quarti di finale dove attenderà la vincente di Italia-Slovenia, in programma domani pomeriggio.

Germania: Schroder 16, F. Wagner 16, Bonga 15.

Portogallo: Queta 18, Williams 8, Gameiro 7.

Foto: FIBA