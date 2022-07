La Virtus Bologna e Achille Polonara sono meno vicini di quanto sembrava

Sembra mettersi in salita la trattativa fra la Virtus Bologna e Achille Polonara.

Le V Nere nei giorni scorsi parevano in grado di chiudere rapidamente l’operazione per il ritorno in Italia dell’ala azzurra. In realtà le cose non sono così semplici.

Secondo il giornalista bolognese Daniele Labanti, infatti, non ci sarebbe nessuna opzione di uscita nel contratto di Polonara con il Fenerbahce perciò la Virtus sarà obbligata a trattare il buyout con i turchi. Il fatto che nel finale di stagione il giocatore fosse finito fuori dalle rotazioni sembra poter facilitare il suo addio ma a quanto pare l’azzurro non ha tutta questa fretta di lasciare Istanbul.

#Virtus Polonara pills:

– Ha ancora due anni di contratto al Fenerbahce

– Non ci sono buyout

– Per ora la proposta V è distante dagli standard del giocatore

👉🏻 @corrierebologna — Daniele Labanti (@DLabanti) July 2, 2022

Polonara, infatti, è forte di due anni di contratto residui con il Fener e finora le proposte arrivate dall’Emilia non si sarebbero neanche avvicinate alle richieste dell’ex Sassari. Le trattative proseguono ma l’accordo, che molti davano in dirittura d’arrivo, è più lontano di quanto sembrava. C’è ancora tempo per trovare un’intesa ma sembra che l’arrivo di Polonara a Bologna non sia solo questione di giorni.

Foto: FIBA