Mercato NBA in fermento: Rudy Gobert a Minnesota ma Utah ha già puntato il sostituto

L’inizio del mercato NBA è stato a dir poco scoppiettante. Chiaramente le prime pagine dei giornali sono andate alla richiesta di cessione di Kevin Durant ma ci sono stati tanti altri movimenti di mercato interessanti in queste ore.

Uno di questi riguarda Rudy Gobert che lascia gli Utah Jazz per trasferirsi ai Minnesota Timberwolves, formando una coppia di “torri” incredibile con Karl-Anthony Towns. Ai Jazz vanno ben cinque giocatori (Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt e Leandro Bolmaro) oltre a quattro scelte al primo giro dei prossimi anni.

Utah is trading Rudy Gobert to Minnesota, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

The Timberwolves are sending Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt and multiple first-round picks for Gobert, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Leandro Bolmaro is also in the deal to the Jazz, source said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Utah, però, secondo ArizonaSports avrebbe già il colpo in canna per sostituire Gobert con un altro dei centri migliori della NBA, DeAndre Ayton, da alcune settimane in rottura con Phoenix. I Jazz vorrebbero imbastire una sign and trade con i Suns e nelle scorse settimane c’erano state diverse trattative fra Utah, la stessa Minnie e la franchigia dell’Arizona. Jazz e T’Wolves si sono mosse in autonomia ma Phoenix potrebbe aggiungere un nuovo capitolo ben presto. I Suns, tra l’altro, sono una delle squadre in pole position per arrivare proprio a Durant.