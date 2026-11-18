La notizia dell’accordo con Achille Lonati, ufficializzato oggi, sembrava aver momentaneamente chiuso il mercato della Virtus Bologna e in particolare la pista Awudu Abass, presentato come alternativa al classe 2007 che tornerà in Italia dalla NCAA. Invece nelle scorse ore la Virtus avrebbe chiuso anche per il ritorno di Abass, che dopo 2 anni a Dubai si prepara quindi a tornare in bianconero.

Abass, che sta per compiere 34 anni, non è mai sceso in campo con Dubai in questa stagione dopo i 19′ e 6.2 punti di media l’anno scorso in EuroLega. L’azzurro rescinderà nelle prossime ore col club emiratino e farà così ritorno in Italia, dove ha indossato le maglie di Cantù, Milano e proprio della Virtus, dal 2020 al 2024. Non solo: proprio oggi Abass è stato incluso nella lista dei pre-convocati di Luca Banchi per le gare contro Turchia e Serbia, valide per le qualificazioni FIBA al Mondiale dell’anno prossimo.