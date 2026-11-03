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Virtus Bologna, respinto al mittente l’interessamento del Pana per Aliou Diarra

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Aliou Diarra, alla seconda stagione in maglia Virtus Bologna, è una delle migliori sorprese bianconere di questo positivo avvio di stagione: il lungo maliano, al primo anno agli ordini di coach Mumbrù, sta mantendo 11.6 punti e 7.0 rimbalzi in EuroLega. Cifre che hanno attirato su Diarra gli occhi di alcune big europee, compreso il Panathinaikos di Zeljko Obradovic.

Secondo Backdoor Podcast, il Pana avrebbe approcciato la Virtus ma Bologna avrebbe rispedito l’interesse al mittente. I greci avrebbero addirittura offerto un buyout di 450.000 euro, non abbastanza per convincere la Virtus a privarsi di uno dei suoi migliori elementi già a novembre.

La Virtus Bologna ha iniziato 5-1 in LBA, dove condivide il primo posto con Napoli e Treviso, e 4-5 in EuroLega, alle porte del Play-in.

Francesco Manzi
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