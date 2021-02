L’All Star Game non piace per niente a De’Aaron Fox

Confermato l’accordo per la disputa dell’All Star Game ad Atlanta, iniziano ad arrivare le prime reazioni del mondo NBA. Se molti giocatori sono felici che la partita si tenga regolarmente, è di opinione diametralmente opposta De’Aaron Fox.

La stella dei Sacramento Kings ha detto apertamente di ritenere una sciocchezza giocare l’ASG in questa stagione.

De’Aaron Fox on the possibility of an All-Star Game this season: “I’m going to be brutally honest, I think it’s stupid. If we have to wear masks and do all this for a regular game, what’s the point of bringing the All-Star Game back?”

— Jason Jones (@mr_jasonjones) February 4, 2021