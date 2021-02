Ufficiale, l’All Star Game 2021 si farà: quando, dove e come

Alla fine un accordo tra NBA e NBPA è stato trovato: l’All Star Game avrà luogo, in extremis, anche quest’anno nonostante il Covid-19 e la stagione ridotta, dopo che era stata annullata inizialmente questa edizione perché la sede designata, Indianapolis, si era dedicata all’organizzazione del Torneo NCAA che, proprio a causa della pandemia, si svolgerà in un unico palazzetto.

La nuova sede dell’All Star Game di quest’anno sarà Atlanta, e l’evento avrà luogo domenica 7 marzo. Settimana scorsa sono iniziate le votazioni dei tifosi per i titolari che prenderanno parte alla partita, in programma al momento senza pubblico. Maggiori dettagli verranno forniti nelle prossime ore, ma è molto probabile che all’evento faranno da cornice anche le gare di schiacciate e da tre punti, le due più popolari e apprezzate dell’All Star Saturday.

The NBA and NBPA have agreed to host the All-Star Game on March 7 in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides are finalizing details of the plan as soon as Thursday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2021