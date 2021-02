L’arma in più di Stephen Curry, parola di papà Dell

Il padre di Stephen Curry, Dell, ha rivelato qual è secondo lui l’arma in più del figlio in questa stagione, nella quale sta fornendo delle prestazioni incredibili anche per lui.

Secondo l’ex giocatore di Jazz, Cavs, Hornets, Bucks e Raptors il figlio è tornato ancora più carico grazie alle opportunità di riposarsi avute nei mesi scorsi, dopo tanti anni sotto pressione.

Il segreto è il tempo che ha avuto non solo per riposarsi fisicamente ma anche per ricaricarsi a livello mentale dopo aver giocato tantissimo nei cinque anni precedenti, sempre ad alta intensità. Perciò i momenti che ha avuto per ricaricarsi, come l’infortunio e la mancata partecipazione alla bolla, lo hanno fatto tornare ancora più affamato, è per questo che sembra avere così tanta energia e sta giocando così bene.

