La reazione di LeBron James alla schiacciata pazzesca di Anthony Edwards

La schiacciata di Anthony Edwards sulla testa del malcapitato Yuta Watanabe ha fatto rapidamente il giro del web, candidandosi prepotentemente come “Dunk of the Year”.

Una giocata incredibile da parte del rookie di Minnesota che ha provocato la reazione di molti giocatori NBA, fra i quali LeBron James che ha dedicato una story su Instagram a Edwards.

Un altro segno della grande stima di LBJ nei confronti dell’astro nascente dei Timberwolves, del quale la stella dei Lakers aveva parlato benissimo già in occasione del confronto di qualche giorno fa.

