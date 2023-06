Lunga off-season per Lauri Markkanen dopo il mancato approdo ai Playoffs degli Utah Jazz.

Tanto tempo per allenarsi e ricaricare le batterie per tutti i giocatori. La stella finlandese però ha deciso di impiegare diversamente queste settimane. Markkanen, infatti, sta assolvendo agli obblighi militari, dato che la Finlandia è uno dei pochi Paesi europei in cui il servizio di leva per gli uomini è obbligatorio.

Una bella esperienza per il lungo di Utah, stando ai suoi canali social. Le giornate procedono fra addestramenti ed esercitazioni e Markkanen ha festeggiato con i commilitoni anche il suo 26° compleanno. Settimane che non sembrano stressanti, nonostante al momento l’esercito finlandese sia uno dei più monitorati al mondo, vista la vicinanza con la Russia e il recente ingresso nella NATO del Paese scandinavo.

Lauri Markkanen’s stint in the Finnish military seems to be going well pic.twitter.com/FfcsQPDJcq — NBA University (@NBA_University) June 26, 2023

Foto: FIBA