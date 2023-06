Shabazz Napier, l’ultimo post su IG sa di addio a Milano

Shabazz Napier ha rappresentato una svolta per la stagione dell’Olimpia Milano. Dopo il suo arrivo, i biancorossi hanno iniziato la rincorsa (fallita) verso i Playoff di EuroLega, vincendo però lo Scudetto. Napier è stato protagonista nelle LBA Finals, venendo inserito nel miglior quintetto della sfida tra Milano e Virtus Bologna. Il contratto dell’americano è però solo fino al termine della stagione e il futuro è ancora incerto. Durante la conferenza stampa conclusiva, il GM Christos Stavropoulos aveva dichiarato di aver già fatto una proposta di rinnovo alla point guard e di essere in attesa di una risposta. Risposta positiva non scontata a causa di alcuni problemi familiari che Napier ha attualmente negli USA.

Il giocatore poco fa ha condiviso su Instagram un post conclusivo della stagione, ma le parole utilizzate non lasciano ben sperare per una eventuale conferma. “Non c’è sensazione migliore di essere l’ultima squadra a rimanere in piedi ed alzare il trofeo. Grazie, Olimpia Milano!” ha scritto Shabazz Napier.

Nella stagione appena conclusa, Napier ha segnato 15.0 punti di media in EuroLega e 13.8 di media in LBA, diventando in breve tempo uno dei preferiti dei tifosi meneghini.

