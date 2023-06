Il Baskonia ha annunciato la firma di Nico Mannion

Dopo due stagioni non esaltanti alla Virtus Bologna, in cui tra le altre cose ha vinto una EuroCup, Nico Mannion lascia l’Italia e si accasa, com’era previsto, al Baskonia. Il talento azzurro è stato annunciato poco fa come nuovo giocatore del club basco, che parteciperà alla prossima EuroLega.

Al Baskonia, Mannion potrebbe ritrovare anche Achille Polonara, che nel club blaugrana ha già giocato e dove potrebbe tornare in estate stando ai rumors. Nell’ultimo anno, l’ex Golden State Warriors ha segnato 5.9 punti di media in EuroLega e 9.8 di media in campionato, senza mai prendere però parte alle rotazioni di coach Scariolo nei Playoff.