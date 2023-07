Le Air Jordan XXXVIII portano la mobilità di campo a un altro livello

Cosa sapere

Le Air Jordan XXXVIII introducono l’X-Plate, una nuova tecnologia di piastre ricavata dalle intuizioni dell’impeccabile gioco di piedi di Michael Jordan. L’X-Plate, che ricorda i cinturini della Air Jordan VIII, è abbinato a un motivo di trazione radiale a spina di pesce e a un’unità Zoom Strobel a tutta lunghezza.

La tomaia è realizzata con un ricamo unico senza retro e funge da tela per evidenziare le prestazioni di Michael Jordan nel campionato del 1993.

La Air Jordan XXXVIII è la scarpa firmata Air Jordan più sostenibile nella storia di Jordan Brand, realizzata con almeno il 20% di materiale riciclato in peso.

La serie Air Jordan signature non è solo la linea di calzature più famosa nella storia della pallacanestro, ma è anche la linea di pallacanestro all’avanguardia dell’innovazione per la prossima generazione di giocatori. Le Air Jordan XXXVIII rappresentano il passo successivo in questa storia, introducendo una nuova tecnologia per le piastre che si basa sulle intuizioni dell’impeccabile gioco di piedi di Michael Jordan. La mobilità del campo e la creazione di separazione sono state al centro dell’attenzione, con un richiamo al fadeaway jumper di Jordan.

Costruita per favorire un gioco di gambe intricato, la scarpa è stata progettata bassa al suolo per consentire ai giocatori di avere una maggiore sensibilità in campo durante i pivot, i tagli e le scivolate difensive. Il nuovo X-Plate, che ricorda le cinghie delle Air Jordan VIII, mantengono il piede sopra il plantare durante i movimenti bruschi. Il motivo di trazione a spina di pesce radiale si combina con l’unità Zoom Strobel a tutta lunghezza e la schiuma Cushlon 3.0 a tutta lunghezza per garantire la giusta ammortizzazione. L’outrigger aiuta a fissare il piede nei movimenti laterali. La X-Plate continua una lunga serie di sviluppi esclusivi di Jordan nella tecnologia delle piastre, dalla Flight Plate alla Eclipse Plate alla IsoPlate.

Il ricamo senza retro sulla zona dell’avampiede nella tomaia aiuta a fissare il piede. La tomaia funge da tela per evidenziare le prestazioni di Michael Jordan nella serie di campionato del 1993, in cui ha registrato una media di quasi 41 punti, 8 rimbalzi e 6 assist con una percentuale di tiro dal campo del 50%. La tomaia ricamata presenta aree specifiche che richiamano queste statistiche. Ad esempio, i 41 punti incrociati sul colletto rappresentano la media di 41 punti a partita di Jordan nella serie. Tre diamanti sul lato mediale simboleggiano il terzo campionato consecutivo della franchigia di Chicago.

Considerando tutti i componenti della scarpa, le Air Jordan XXXVIII sono la scarpa firmata Air Jordan più sostenibile nella storia di Jordan Brand, realizzata con almeno il 20% di materiale riciclato in peso.

Le Air Jordan XXXVIII escono nella colorazione Fundamental il 18 agosto su jordan.com e presso selezionati rivenditori mondiali.