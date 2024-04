Brindisi RETROCEDE aritmeticamente in Serie A2

Con la vittoria della Nutribullet Treviso a Varese per 95 a 100, l’Happy Casa Brindisi è la prima squadra a retrocedere in Serie A2, data l’assenza di scontri diretti a favore con le altre rivali nella parte bassa della classifica, nonostante il successo casalingo contro l’Umana Reyer Venezia.

I brindisi, dopo diverse stagioni tra playoff e coppe europee, tornano in Serie A2, fatto che non accadeva dal 2011-2012, anno in cui tornarono in Serie A con Piero Bucchi in panchina e Alessandro Giuliani dietro la scrivania.

Vediamo quali saranno i piani futuro dell’Happy Casa Brindisi e del Presidente Ferdinando Marino, che per diversi anni è stato anche a capo della Lega Basket.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket

