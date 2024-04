Dopo aver aiutato il PAOK a conquistare un posto nei playoff della massima divisione della Grecia, Kevin Porter Jr. ha discusso del suo futuro con il club greco.

“Se dipendesse da me, se avrò l’opportunità di tornare in NBA, allora probabilmente tornerò in NBA, ma se non è l’NBA, non voglio giocare per un altro club che non sia il PAOK”, ha spiegato la 23enne guardia americana, “Sento che mi hanno accolto e mi hanno dato la possibilità che molti desiderano”.

In quattro partite giocate con la squadra con sede a Salonicco, il prodotto dell’Università della California del Sud ha mantenuto una media di 20.8 punti, 8.3 rimbalzi e 6.5 assist per partita, portando la sua squadra a un bilancio finale di 11-16 nella stagione regolare.

“Sono molto grato, qui c’è un ambiente molto familiare. È quello di cui avevo bisogno per uscire dal guscio in cui mi trovavo. Non mi vedo a giocare per nessun altro club all’estero oltre al PAOK, a prescindere dal campionato. Se non sarà l’NBA, probabilmente sarò di nuovo qui”.

Stiamo a vedere cosa accadrà da qui all’estate per Kevin Porter Jr. che ha comunque dimostrato di poter fare la differenza in Europa con la maglia del PAOK.

