Kevin Porter Jr sfiora un’altra tripla-doppia in Grecia: come sta andando l’avventura al PAOK?

Nelle scorse ore Kevin Porter Jr ha sfiorato per la seconda volta una tripla-doppia con la maglia del PAOK Salonicco, chiudendo con 22 punti, 12 rimbalzi e 8 assist il match vinto contro il Gymnastikos Syllogos Amarousiou. L’americano in conferenza stampa ha inoltre dichiarato che, se non potrà giocare in NBA, vorrebbe vestire solo la maglia bianconera del PAOK: una vera e propria dichiarazione d’amore per un ambiente che l’ha accolto benissimo da un mese e mezzo a questa parte.

Porter Jr aveva iniziato faticando, complice anche l’anno di assenza dai campi per via delle vicende giudiziarie. Nelle ultime settimane però l’americano ha largamente contribuito alla qualificazione ai Playoff del PAOK, arrivata proprio nell’ultimo turno. In Grecia infatti la stagione regolare termina in anticipo: dopodiché le 12 squadre vengono divise in due gironi da 6. Le prime 6 giocano tra loro affrontandosi una volta, per decidere il definitivo piazzamento nei Playoff. Le ultime 6 fanno lo stesso, ma viene deciso chi retrocede (solo l’ultima in classifica) e le restanti 2 qualificate per i Playoff (le prime 2 di questo girone).

Proprio grazie al successo di ieri sull’Amarousiou, diretta avversaria per l’ottavo posto, il PAOK ha strappato il biglietto per i Playoff dove affronterà il Panathinaikos.

Ma com’è andata finora la stagione di Porter Jr, che si appresta quindi a disputare la postseason in A1 greca? Le sue medie ad oggi sono di 20.8 punti, 8.3 rimbalzi e 6.5 assist in 4 partite. In questi 4 incontri, il PAOK ha vinto 2 partite, quella di questo weekend e quella contro il Karditsas. Dopo un esordio da 14 punti contro il Lavrio, Porter Jr si è fatto perdonare sfiorando la tripla-doppia nella sua seconda partita. Poi quello che finora è stato il suo career-high europeo: 28 punti nella sconfitta contro l’AEK Atene. Infine la prestazione di ieri nel successo chiave per i Playoff.

Ora dovrà dimostrare di poter mantenere questo rendimento anche contro il Panathinaikos, una squadra che sta disputando anche i Playoff di EuroLega. Sarà il primo vero test per Kevin Porter Jr in caso in futuro si ritroverà a giocare in palcoscenici europei più competitivi, come le coppe europee.