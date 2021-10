Le franchigie NBA sbarcano in Formula 1: le foto sono spettacolari

La Formula 1 farà tappa negli Stati Uniti nel prossimo weekend con il Gran Premio delle Americhe, in programma a Austin, in Texas.

L’appuntamento è praticamente coinciso con la ripartenza della stagione NBA. Per questo la F1, sempre molto attenta alla cura dei suoi canali social, ha lanciato una simpatica iniziativa.

Si tratta della presentazione di alcune monoposto a marchio NBA, avvenuta su Twitter. Al posto delle livree familiari per gli appassionati, come quella della Ferrari o della Red Bull, ne sono comparse altre basate sul layout delle franchigie NBA.

In particolare sono state “messe al volante” Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Phoenix Suns e Golden State Warriors.

When F1 meets the NBA 🤝

To celebrate our return to the USA and the @NBA season tipping off this week, we decked out our 2022 cars in some team-inspired liveries! 🤩🏀

Which one is your favourite? More to come this week 👀#USGP 🇺🇸 #F1 #NBA #NBA75 pic.twitter.com/98Wddfcaq1

— Formula 1 (@F1) October 20, 2021