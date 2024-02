Le pagelle di GeVi Napoli – Germani Brescia: Pullen e Brown brillano, insufficienza per Bilan!

La GeVi Napoli ha sfoderato una prestazione importante per battere la capolista della LbA Germani Brescia. Eccetto Zubcic, in evidente difficoltà al tiro, serata positiva per tutti gli uomini di Milicic; in casa Brescia fioccano le insufficienze, soprattutto per giocatori che finora ci hanno abituato a ben altre prestazioni (unico positivo Kenny Gabriel, top scorer dei suoi con 19 punti.)

PAGELLE

GeVi Napoli Basket

Pullen 8: MVP indiscusso del match con una produzione offensiva efficientissima (25 punti) in 22 minuti giocati, guidando i suoi nei possessi decisivi a suon di triple e penetrazioni che mettono in crisi l’impianto difensivo di Magro. Pochissime forzature, sa aspettare il momento giusto per colpire. Leader.

Brown 7.5: Colpisce Brescia nel momento più delicato del terzo quarto entrando in trance agonistica con tre triple di fila; mentalmente sempre nel match, pochissime sbavature e limita Della Valle in marcatura.

Sokolowski 7: Il polacco è il giocatore più equilibrato: fa tutto, bene, senza esagerare in nulla. Perfetto sugli aiuti difensivi per limitare Bilan, si fa trovare pronto nei momenti in cui la lucidità degli esterni viene messa a dura prova dalla forte difesa su palla bresciana nel quarto periodo. 37 minuti di impiego per lui con 12 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.

Owens 6.5: E’ chiamato a una partita di enorme sacrificio per fronteggiare il miglior centro della Lba Miro Bilan e risponde presente; un po’ impreciso in lunetta e in qualche appoggio al ferro, ma compensa con due giocate difensive determinanti nei minuti finali.

Ennis 6.5: La regia dell’ex Nba è la chiave del match. Perfetto a dettare il ritmo partita, viene messo in difficoltà dalla difesa asfissiante di Petruccelli. Eccetto qualche sbavatura, ottima prestazione da equilibratore per Tyler.

Mabor 6.5: Più che positivo il giovanissimo classe 2001. Milicic gli da’ fiducia in quintetto base e nei primi minuti del match fa valere la sua fisicità per negare a Bilan una buona partenza.

De Nicolao 6: Compito ben eseguito dal Capitano, bravo a far rifiatare Ennis e a dare tranquillità in cabina di regia nei momenti concitati del match.

Zubcic 4.5: Il croato sta affrontando una fase molto negativa della stagione con troppi errori al tiro. Si innervosisce dopo l’ennesima conclusione aperta fallita, inizia a forzare e ne viene fuori uno 0 su 8 nei primi 30′. Reazione d’orgoglio nel quarto periodo con cinque punti messi a segno, ma nel complesso pessima prestazione.

Lever S.V. : Soli 3 minuti di impiego per il centro ex-Trento.

Germani Brescia

Gabriel 7.5 : Unico in giornata positiva tra i suoi. Nel quarto periodo anima la rimonta ma è limitato dai falli, lasciando il campo a 2′ dalla fine. 19 punti per lui con il 75% da due, il 30% da 3 e il 100% ai tiri liberi.

Petruccelli 6.5: L’agonismo di John è encomiabile, unico a mostrare sempre gli occhi della tigre. Prestazione difensiva superlativa con diverse palle recuperate, il suo voto poteva crescere ulteriormente se fosse stato più coraggioso nell’assumersi anche responsabilità offensive.

Christon 6: Interrompe i tentativi di fuga dei partenopei nel secondo quarto, ma nella seconda fase di partita non incide.

Burnell 6: Tutto sommato non negativo l’ex Brindisi. 12 minuti e 10 punti all’attivo, avrebbe meritato qualche minuto in più.

Della Valle 5.5: Il capitano dei lombardi è fuori condizione. Magro lo lascia in campo 31 minuti nonostante i ripetuti segnali di affanno. Prestazione anonima per gran parte della gara, qualche scintilla sul finale quando ormai la situazione è compromessa.

Akele 5.5: Timido e impacciato nei pochi minuti in campo.

Cobbins 5.5 : Scarso apporto, pur senza evidenziare errori gravi.

Cournooh 5.5 : Nella metacampo difensiva da’ il suo contributo con la forte pressione su Ennis e Pullen; dall’altra parte del campo spettatore non pagante.

Massinburg 5: Neanche lontanamente paragonabile all’impatto devastante del miglior sesto uomo del campionato apparso negli ultimissimi incontri di Brescia.

Bilan 4: Fatica sugli aiuti difensivi pianificati dalla difesa di Napoli, mostra un atteggiamento irritante, superficiale e a tratti svogliato. Le sue potenzialità sono enormi. Tocca cambiare registro.

Foto: Napoli basket on X

Leggi anche: Klay Thompson fuori dal quintetto degli Warriors ma entra dalla panchina e fa il FENOMENO