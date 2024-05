Le greche al “Win or Go Home”: preview e pronostici di gara 4!

Due giorni fa avevamo analizzato la duplice sfida di quarti di finale sottolineando l’enorme equilibrio tra le compagini avversarie e, puntualmente, sono venute fuori due partite decise dagli episodi degli ultimi 60”.

Panathinaikos ha imbastito una rimonta pazzesca negli ultimi minuti, trascinata dalle giocate degne del suo passato Nba di Kendrick Nunn; non è bastato, tuttavia, a rovinare la festa ai mille del pubblico israeliano, lontani da Itaca ma di nuovo vicini alla squadra in quel di Belgrado.

Desiderio di rivalsa per riportare la serie all’O.A.K.A.

Non si è placato l’animo del patron dei verdi Dimitris Giannakopoulos, che già post gara 1 aveva tuonato contro l’Eurolega, invitando la dirigenza del torneo a non tramare un finale fiabesco pro-israeliani causa arbitraggio, a suo dire di parte; al termine di gara 3 tramite i canali social ha trasmesso immagini che ritraggono l’ala del Maccabi Bonzie Colson pestare la linea di fondo campo sull’azione chiave del match a meno di un minuto dalla fine: tuttavia, dalle immagini ufficiali trasmesse in diretta, il piede di Colson non sembra toccare la linea, potrebbe dunque trattarsi di un’immagine taroccata.

Stando a quanto si è visto sul campo, l’assenza di Wade Baldwin è stata colmata dalla prestazione sontuosa di Josh Nebo (prossimo player dell’EA7 Milano stando alle ultime indiscrezioni), oltre al solito Lorenzo Brown, che ha ormai raggiunto una maturità cestistica fuori dal comune. Panathinaikos ha pagato un approccio morbido e timido, ma Nunn e Lessort hanno ricordato agli israeliani tutto il talento che si può accendere da un momento all’altro, imbastendo un parziale di 14 a 0 con contestuale sorpasso negli ultimi tre minuti del match dopo che Maccabi ha condotto sin dall’inizio.

Saranno le prodezze di Colson e Brown, e il ferro che stoppa il tiro finale di Nunn, a regalare ai gialli il primo match point per volare a Berlino.

Per gara 3 non abbiamo formulato pronostici sottolineando l’imprevedibilità del match. Per gara 4 ci sentiamo di eleggere Panathinaikos come favorita, nella speranza di vedere una spettacolare gara 5 all’O.A.K.A.

Doppia vittoria al Pireo? Barcellona ci crede!

In gara 3 al Pireo ha trionfato Barça dopo un’over-time. Match dal grande spettacolo soprattutto negli ultimi minuti: il sangue freddo di Abrines e Laprovittola ha ghiacciato un’ambiente rovente che ha spinto la squadra di casa per oltre 40 minuti di gioco. Anche quì da segnalare un episodio decisivo per le sorti del match: sul risultato di 80 pari a 1 secondo dalla fine l’ala Petrusev commette fallo su tiro da 3 di J. Parker che, chirurgico dalla lunetta, regala il vantaggio nella serie agli spagnoli. Anche quì tante proteste per un contatto apparso, secondo i greci, molto leggero se commisurato al metro arbitrale tenuto nella gara. Il contatto, tuttavia, va osservato all’inizio del movimento di tiro di Parker: la mano destra porta la palla sulla mano sinistra per completare la posizione di tiro, ed è lì che avviene l’impatto sul braccio dell’americano, tale per cui ne esce fuori un movimento di tiro sporco con conseguente airball. Fischio giusto.

Olympiakos difficilmente subirà un’ulteriore sconfitta, specie dinanzi al suo pubblico.

Olympiakos vincente in gara 4, tutto rimandato a Martedì per “la bella”: è questo il nostro pronostico.

