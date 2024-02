Klay Thompson fuori dal quintetto degli Warriors ma entra dalla panchina e fa il FENOMENO

Non si può dire che l’uscita dalla panchina per la prima volta in 12 anni abbia disturbato Klay Thompson. La stella dei Golden State Warriors è stata fenomenale nel primo tempo contro gli Utah Jazz di questa notte, rispondendo al suo ruolo di riserva a sorpresa con grande abilità.

Thompson ha messo a referto 17 punti prima dell’intervallo, tirando 7 su 11 dal campo e realizzando la metà dei suoi 6 tiri da tre. Ha chiuso anche l’entusiasmante secondo quarto di Golden State, finendo il tempo insieme ai titolari Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga e Draymond Green, mentre Andrew Wiggins osservava da bordo campo.

Per dovere di cronaca vi diciamo che Klay Thompson ha chiuso il match con 35 punti in poco più di 28 minuti nel successo contro gli Utah Jazz, dimostrando ancora una volta di essere un campione senza tempo!

Il futuro Hall-of-Famer ha parlato con la NBC Sports Bay Area durante l’intervallo degli spogliatoi, esaltando i vantaggi di aver iniziato la partita di giovedì dalla panchina.

“Uscire dalla panchina mi ha dato gambe fresche, soprattutto dopo un back-to-back. È stato bello entrare in campo con le idee chiare”.

Klay reacts to reaching 15,000 career points 💪 pic.twitter.com/IN2h0lOOBK — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 16, 2024

Poco prima dell’inizio della partita contro Utah, Golden State ha fatto sapere che Podziemski aveva preso il posto di Thompson come titolare accanto a Curry, Wiggins, Kuminga e Green. L’ultima volta che Klay Thompson è uscito dalla panchina è stato l’11 marzo 2012, solo un paio di giorni prima che i Dubs scambiassero Monta Ellis con Andrew Bogut, in parte per fare spazio a Thompson come pilastro dell’organizzazione.

