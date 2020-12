Le particolari scarpe dei Los Angeles Lakers nella partita di Natale contro Dallas

Anche le scarpe indossate da alcuni giocatori NBA nel Christmas Day sono destinate a far discutere. È questo il caso di Anthony Davis e Montrezl Harrell, autori di scelte molto particolari riguardo le calzature nel match vinto ieri dai loro Los Angeles Lakers contro i Dallas Mavericks.

Le scarpette di Harrell erano davvero particolarissime: si trattava di un paio di Reebok con del finto pelo bianco, ispirate allo Yeti. A impreziosirle dei lacci azzurri che richiamavano la divisa indossata dalla franchigia californiana.

Trez’s “Abominable Snowman” Reebok Questions are outta control in a great way. ❄️ ❄️ 🥶 🥶 pic.twitter.com/whQxlG01Vj — Nick DePaula (@NickDePaula) December 26, 2020

Scarpe che hanno attirato l’attenzione di Anthony Davis, il quale ha preso in giro il compagno, a microfoni aperti, durante il riscaldamento, assicurandosi che tutti le guardassero da vicino.

“Make sure y’all get a close-up of Montrezl Harrell’s shoes.” – @AntDavis23 😂😂😂 pic.twitter.com/SP9mk7FuDU — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2020

Neanche la scelta di AD, però, è stata banale. Il lungo dei Lakers, infatti, ha indossato delle scarpette che erano un omaggio a Kobe Bryant: si trattava delle Kobe 6 Grinch, completamente verdi, indossate dal Black Mamba nella partita di Natale del 2010 contro i Miami Heat.

.@AntDavis23 wearing the “Grinch” Kobe 6 on Christmas exactly 10 years after Kobe did it 🙏 🐍 pic.twitter.com/gqpLUzmuWe — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) December 26, 2020

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.