Le previsioni dei GM: Milwaukee, Denver e Boston favorite per il titolo

Come ogni anno, i general manager della NBA hanno fatto le loro previsioni in vista della stagione alle porte.

Le squadre favorite per la conquista del titolo sono Boston Celtics e Denver Nuggets con il 33% dei voti, a seguire i Milwaukee Bucks con il 23%. La trade Holiday – Lillard ha inciso nelle valutazioni, per il 43% dei gm è l’operazione di mercato più sorprendente, Bucks e Celtics sono ritenute le franchigie che si sono mosse meglio in estate e Dame viene considerato il nuovo acquisto che avrà il migliore impatto.

Nelle varie classifiche domina Nikola Jokic, ritenutO favorito per il premio MVP, il miglior giocatore su cui puntare per ricostruire una franchigia, miglior centro, miglior passatore, giocatore più intelligente e miglior giocatore non americano. Fra i coach domina Eric Spoelstra, sia in termini assoluti sia come capacità di motivatore, come aggiustamenti in corso d’opera e come schemi difensivi. Il miglior sistema nella propria metà campo è dei Boston Celtics che hanno anche il miglior difensore sul perimetro (Holiday), mentre il primo difensore in assoluto è Giannis Antetokounmpo. Il greco viene considerato anche il più versatile in termini assoluti e per quanto riguarda la versatilità difesiva, il secondo per atletismo dietro Ja Morant. Tanti riconoscimenti anche per Steph Curry, visto come l’atleta che richiede maggiori aggiustamenti da parte delle squadre avversarie, miglior point guard, miglior shooter, il più bravo a muoversi senza palla e il primo giocatore a cui affidare un tiro decisivo. Fra i rookie dominio Victor Wembanyama: fra gli attuali rookie sarà il migliore fra 5 anni ma vincerà il ROY “solo” per la metà degli intervistati, pur essendo il secondo atleta su cui puntare per rifondare una franchigia. Insomma, tutti riconoscono in lui un potenziale enorme però pronosticano qualche difficoltà nell’immediato. Anthony Edwards vivrà la stagione della consacrazione e viene inserito fra gli elementi su cui puntare per un rebuilding.

Per quanto riguarda le squadre, oltre ai già citati Celtics, tanta considerazione per i campioni in carica, i Nuggets: formazione più divertente da guardare, quella con più vantaggio dal fattore campo e con la maggiore efficienza offensiva. Attenzioni anche per gli Oklahoma City Thunder, franchigia con il nucleo più promettente e quella che migliorerà maggiormente nella stagione alle porte.

