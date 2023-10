Dopo oltre un anno, Danilo Gallinari è tornato in campo

Era il 2 settembre 2022 quando, durante un’amichevole con l’Italbasket, Danilo Gallinari si era lesionato il legamento crociato. Da allora è iniziata una lunga riabilitazione che ha impedito al Gallo innanzitutto di giocare l’Europeo con gli Azzurri, ma anche di scendere in campo con i Boston Celtics coi quali aveva appena firmato. I biancoverdi, dopo una stagione completamente ai box, avevano poi scambiato Gallinari agli Washington Wizards lo scorso luglio.

In questi primi mesi a Washington, il Gallo ha completato il processo riabilitativo e ieri notte, a oltre un anno dall’ultima volta, è finalmente tornato a giocare. Si trattava solo di preseason, e gli Wizards hanno dilagato 145-82 contro i Cairns Taipans, una squadra australiana che ha chiuso la NBL al terzo posto nella passata stagione, ma Gallinari è rimasto in campo quasi 17′ segnando 15 punti con 5/7 dal campo e 3/4 da tre punti. L’italiano ha aggiunto anche 4 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero.

🇮🇹 GALLO!

l'esordio di @gallinari8888 in maglia @WashWizards!

15 PTS | 4 REB | 3 AST in 16 MIN in campo!#NBAPreseason pic.twitter.com/nzGXKzktKX

— NBA Italia (@NBAItalia) October 11, 2023