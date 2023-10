AGGHIACCIANTE: trucidati 2 fratelli del settore giovanile dell’Hapoel Tel Aviv

Nel quarto giorno di guerra in Israele, l’Hapoel Tel Aviv ha rilasciato una dichiarazione agghiacciante. Il club ha annunciato che due giocatori del settore giovanile – i fratelli Yiftach Kotz e Yonatan Kotz – sono stati uccisi sabato durante un attacco terroristico.

Hanno trucidato entrambi i fratelli dell’Hapoel Tel Aviv nella loro casa di Kfar Aza – un insediamento, o kibbutz, nel territorio israeliano vicino alla Striscia di Gaza di circa 750 persone – insieme al padre Aviv, alla madre Livnat e alla sorella Rotem.

I terroristi di Hamas hanno ucciso diverse famiglie nelle loro case a Kfar Aza, alcune delle quali hanno ricevuto la decapitazione. Non c’è un bilancio ufficiale delle vittime, poiché i soldati israeliani stanno ancora perlustrando le case della zona che potrebbero essere dotate di trappole esplosive, scrive la Reuters.

Davidi Ben Zion, il vice comandante dell’Unità 71, ha descritto le uccisioni a Kfar Aza come un massacro. “Solo una macchina della jihad per uccidere tutti, persone senza armi, senza nulla, solo normali cittadini che volevano fare colazione, e questo è tutto”, ha detto alla BBC.

Non vorremmo mai voluto scrivere una notizia come questa. Siamo quasi in lacrime perché è un qualcosa di terribile. La speranza è che tutto quanto possa finire in fretta.

