I giocatori PROTESTANO per i quintetti All-EuroLeague

L’EuroLega ha annunciato i giocatori inseriti nel primo quintetto con delle esclusioni eccellenti.

Lo starting five ideale prevede Facundo Campazzo, Mike James, Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis e Mathias Lessort.

Diversi giocatori si sono lamentati di queste scelte, incluso lo stesso Mike James, fresco di vittoria del titolo di MVP. Secondo l’ex Olimpia non dovrebbero essere i tifosi a votare per assegnare questi riconoscimenti.

I’m sorry, fans shouldn’t have a vote in EuroLeague teams. Fans will vote for their teams and favorite players. It’s not their job to be unbiased. They’re supposed to be biased. So i think them voting has made some teams confusing in my opinion. But whatever real ones know

— Mike James (@TheNatural_05) May 13, 2024