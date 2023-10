In vista della stagione NBA 2023-24, il sondaggio annuale ha svelato le intriganti intuizioni dei general manager della lega. E c’è anche Nikola Mirotic in una classifica stilata dai GM NBA.

L’MVP delle Finals, Nikola Jokic, è emerso come il fulcro del sondaggio, ottenendo la maggioranza dei voti per MVP, pietra miliare della franchigia, miglior centro, miglior passatore e miglior QI cestistico.

I riflettori sono puntati anche su Victor Wembanyama, salutato come il più promettente prospetto del draft degli ultimi vent’anni. Nonostante non abbia ancora calcato un campo da gioco dell’NBA, un incredibile 90% dei GM lo prevede come giocatore di spicco tra cinque anni. Il 23% dei responsabili delle decisioni ha indicato il 19enne di San Antonio Spurs come la scelta preferita per costruire una franchigia.

Nel frattempo, l’ala dell’EA7 Emporio Armani Milano, Nikola Mirotic, è in testa alla classifica dei migliori giocatori internazionali che non militano nell’NBA per i GM, con un sostanzioso 37% dei voti. Edy Tavares e Alex Sarr seguono da vicino con il 27% e il 13%, mentre Dzanan Musa e Willy Hernangomez completano la Top 5 rispettivamente con il 10% e il 7%.

Chi è il miglior giocatore internazionale NON in NBA?

1. Nikola Mirotic – 37%

2. Edy Tavares – 27%

3. Alex Sarr – 13%

4. Dzanan Musa – 10%

5. Willy Hernangomez – 7%

» Hanno preso voti anche: Juancho Hernangomez, Rokas Jokubaitis

*L’anno scorso: Victor Wembanyama – 45%

