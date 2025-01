L’EA7 Milano PASSEGGIA su Pistoia: Armoni Brooks DOMINANTE!

Estra Pistoia – Olimpia EA7 Milano 82-115

(19-27; 25-25; 21-35; 17-28)

L’Olimpia EA7 Milano di coach Ettore Messina ha vinto agilmente in casa dell’Estra Pistoia grazie a una prestazione davvero super di Armoni Brooks, una delle migliori da quando veste la maglia dell’Olimpia. Pessimo inizio per coach Gasper Okorn, che parte con un trentello subito, complice anche l’assenza di Maverick Rowan, figlio del Presidente Ron.

1° tempo

La partita si apre in modo equilibrato, con Pistoia che si affida al talento di Mirotic per costruire azioni efficaci, sfruttando le letture per Gillespie e Bolmaro. La versatilità di Silins e un elegante giro e tiro di Forrest portano i padroni di casa in vantaggio 9-10. Milano risponde prontamente, trovando continuità offensiva grazie al movimento di palla e alle conclusioni di Mirotic, Tonut e Brooks. Un break importante permette agli ospiti di volare sul +12 (13-25). Nonostante un’ottima reazione di Christon, autore di un canestro in virata e una tripla, l’Estra chiude i primi 10 minuti in svantaggio 19-27.

L’Estra Pistoia si rilancia con un break di 15-0, guidato dalle giocate in transizione di Paschall e Kemp e coronato da una tripla di Forrest, che pareggia i conti sul 30-30. Milano risponde con il talento di Diop e Bolmaro, ma Kemp e Silins tengono Pistoia a contatto. La precisione di Mannion, autore di una tripla e di ottime scelte offensive, permette però agli ospiti di chiudere il primo tempo avanti 44-52, nonostante due bombe consecutive di Forrest che infiammano il pubblico di casa.

2° tempo

La ripresa si apre con il tentativo di Pistoia di ridurre il gap, grazie a Kemp e alle triple di Silins che riportano i locali a -3. Tuttavia, l’Olimpia alza ulteriormente l’intensità, trovando punti importanti con Mirotic, Gillespie e le triple di Bolmaro e Brooks. Un parziale devastante di 0-18, guidato anche da Mannion, porta Milano a un vantaggio di 59-79. Paschall prova a sbloccare Pistoia con un appoggio al ferro, ma gli ospiti continuano a dominare, chiudendo il terzo periodo sul 65-87.

Gli ultimi 10 minuti sono un dominio dell’Olimpia. Ricci e Tonut piazzano subito due triple che mettono il sigillo finale sulla partita. Nonostante qualche tentativo di Pistoia con Kemp e Christon, il punteggio conclusivo recita 82-115, in favore della squadra meneghina.

Pistoia: Forrest 24, Christon 17, Kemp 15, Silins 15.

Milano: Brooks 28, Tonut 15, Mannion 13, Flaccadori, Diop e Mirotic 11, Gillespie 9.

QUI le stats del match.