Jimmy Butler, Warriors fuori dalla corsa? Golden State punta un altro rinforzo

I Golden State Warriors si allontanano da Jimmy Butler. La franchigia era stata indicata inizialmente tra le favorite per arrivare al giocatore, inserita anche tra le sue destinazioni preferite insieme a Dallas, Houston e Phoenix. Invece, secondo The Athletic, gli Warriors si sarebbero defilati per ragioni salariali: probabilmente infatti per pareggiare il salario di Butler, circa 50 milioni di dollari in questa stagione e potenzialmente 52 nella prossima (ha una Player Option), Golden State dovrebbe inserire in una trade, oltre a Jonathan Kuminga, anche elementi chiave come Andrew Wiggins o Draymond Green. Troppo, per un giocatore che potrebbe essere free agent in estate e completamente in rotta con la sua squadra, oltre che 35enne.

Più realistica per gli Warriors è un’altra strada: quella che porterebbe a Nikola Vucevic, anche lui in uscita dai Chicago Bulls. Il lungo montenegrino, 34 anni, sta segnando 20.4 punti di media con 10.1 rimbalzi: la sua miglior stagione a livello personale da 3 anni a questa parte. Vucevic sarebbe una soluzione più economica, d’altronde guadagna “solo” 20 milioni di dollari, e soprattutto è in scadenza nel 2026 e non la prossima estate. Inoltre i Bulls sono vicini all’inizio di un probabile rebuilding e Vucevic potrebbe essere la prima tessera del domino a cadere, venendo poi seguito a ruota da Zach LaVine e Lonzo Ball, altri due giocatori sul mercato.

Che sia Jimmy Butler o Nikola Vucevic, è comunque probabile che Golden State si muoverà sul mercato prima della deadline per migliorare un roster partito molto bene ma che nelle ultime settimane sta zoppicando. Gli Warriors sono ora 8° ad Ovest con un record di 18-16.