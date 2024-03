LeBron James il PLAYBOY, pizzicato a bordocampo a fare il piacione

Fin da quando era un ragazzino e non la superstar NBA che conosciamo oggi, LeBron James è stato sentimentalmente legato a Savannah, sua moglie nonché madre dei suoi tre figli. LeBron è un vero “Family Man”, tanto da passare moltissimo tempo in compagnia dei suoi cari. Anche per questo ha generato stupore e ilarità un video risalente a ieri notte, quando il King era indisponibile per la gara interna tra Lakers e Bucks.

LeBron era ovviamente presente in borghese a bordocampo, con un look molto particolare: la nuova maglia del Liverpool, squadra di cui detiene delle quote, catena d’oro e occhiali da sole nonostante si trovasse all’interno della Crypto.com Arena. Ma ciò che ha fatto più parlare sui social è come LeBron nel pre-partita fosse affiancato da ben due donne, intente a ridere insieme a lui con tanto di contatto fisico evidente.

L’account X @legendz_nba, principale fonte quando si tratta di leggere il labiale dei giocatori, ha anche svelato cosa stesse dicendo LeBron James alle due donne: “Innanzitutto… Buona Festa Internazionale della Donna!”. Una situazione che ha sicuramente dei risvolti comici per tutti quelli che hanno assistito.

“First and foremost, Happy International Women’s Day”- Bron https://t.co/IzEtmBPAjL — LegendZ (@legendz_nba) March 9, 2024

