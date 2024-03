Isaiah Thomas spiega perché ha scelto la G-League e non l’EuroLega per tornare in NBA

L’ex All-Star NBA, Isaiah Thomas, sta tentando il ritorno in campo in NBA dopo l’assenza dalla stagione 2021-22. Isaiah Thomas sta giocando con gli affiliati in G-League degli Utah Jazz, i Salt Lake City Stars, ed è stato impressionante nel suo debutto. Durante una recente apparizione al programma NBA di FanDuel, “Run It Back”, Thomas ha parlato del motivo per cui ha scelto la G-League come destinazione preferita per tentare un ritorno in NBA.

“Sto solo lottando per un’opportunità, sto solo cercando di dimostrare alle squadre che sono ancora in grado di produrre in campo”, ha detto Thomas. “Ma soprattutto sono in grado di insegnare a questi giovani ragazzi e di mostrargli ogni giorno come essere un professionista e le cose che gli mancano. All’estero è davvero fantastico, vedo quelle partite, amo il gioco della pallacanestro, ma a questo punto della mia vita, con la mia famiglia e i miei figli, sarebbe davvero difficile andare all’estero”.

Isaiah Thomas ha anche dichiarato che giocare in G-League con l’affiliata dei Jazz è il modo più rapido per entrare a far parte di una squadra da playoff e poter rimanere a roster fino alla fine della stagione.

