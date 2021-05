Lele Molin sarà ancora l’allenatore dell’Aquila Trento

Emanuele Molin continuerà ad essere l’allenatore della Dolomiti Energia Trentino: rinnovo quadriennale per il coach veneto, confermato sulla panchina dei bianconeri fino al 2025.

Coach “Lele” Molin, il Presidente Luigi Longhi e il general manager Salvatore Trainotti incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa in programma domani, venerdì 28 maggio, che sarà trasmessa in diretta alle ore 11.00 sui canali social di Aquila Basket Trento.

La scheda

Coach “Lele” Molin, classe 1960, è considerato uno degli uomini di pallacanestro più apprezzati e vincenti in Italia e in Europa. Dopo aver cominciato giovanissimo la sua carriera da allenatore a Mestre, dal 1985 al 2000 lavora a Treviso prima nelle giovanili e poi come assistant coach. Sempre da assistente, Lele segue coach Ettore Messina alla Virtus Bologna (2000-02), poi di nuovo a Treviso (2002-05), quindi al CKSA Mosca (2005-09) e al Real Madrid (2009-11). A Madrid chiude la seconda stagione da capo allenatore dopo l’esonero di Messina. Nel 2011 torna in Italia a Cantù, lavorando come assistente di Andrea Trinchieri per due stagioni prima delle esperienze a Caserta e UNICS Kazan (2015-17).

Dal 2017 è assistente allenatore all’Aquila Basket Trento, prima di Maurizio Buscaglia e poi di Nicola Brienza. Il 31 gennaio 2021 in seguito all’esonero dell’allenatore brianzolo diventa capo allenatore dei bianconeri, che da head coach guida in 17 match tra Serie A ed EuroCup portando Trento alla sesta qualificazione ai playoff Scudetto (9-8 il bilancio complessivo).

Nel 2017 entra a far parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana come assistente allenatore.

Ufficio Stampa Aquila Basket Trento

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.