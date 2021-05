Olimpia Milano, Sergio Rodriguez: “Nelle Final Four di EuroLega raramente vince la favorita”

Sergio Rodriguez ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione delle Final Four di Colonia. E’ la sua settima partecipazione: “E’ bello avere un’altra opportunità con Milano e cercare di vincere il terzo titolo con la terza squadra diversa. Ho pensato di chiedere a Saras Jasikevicius (da giocatore ha vinto il titolo con quattro formazioni differenti-ndr) un consiglio su come farlo, ma mi avrebbe dato le informazioni sbagliate. E’ difficile, ho sempre guardato a lui come un giocatore da seguire, ma siamo qui e daremo il massimo”.

Sulla semifinale con il Barcellona: “Per noi è importante fare quello che abbiamo fatto per tutto l’anno, abbiamo lavorato, con concentrazione e siamo pronti a tutto. Questo ci dà sicurezza. Siamo consci di quanto sia importante il momento e siamo concentrati. Abbiamo tante armi a disposizione, tanti giocatori pericolosi, dentro e fuori, che possono creare dei vantaggi. Dobbiamo sfruttarli nel modo giusto”.

Sui compagni che debuttano in una Final Four: “Dobbiamo aiutarli a sentirsi a loro agio, prepararsi bene, rispettare la routine prepartita nel modo migliore. Avere esperienza ti aiuta a farti trovare pronto, ma per loro si tratta di rifare quello che hanno sempre fatto”.

Sul pronostico sfavorevole: “Siamo al punto in cui ogni partita è una finale. L’approccio è fondamentale, quando ho giocato in squadre che dovevano vincere ho perso e ho vinto quando si pensava che avremmo perso. E’ importante l’approccio”.

Su come superare la difesa del Barcellona: “Dobbiamo usare tanta energia perché loro sono organizzati hanno stazza, in ogni possesso devi usare tutta l’energia che hai, questa sarà la chiave”.

