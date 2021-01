Leo Westermann firma un pluriennale con il Barcellona

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Leo Westermann: il playmaker francese ha firmato per i blaugrana fino al termine della stagione 2021-22.

Almeno un anno e mezzo in Catalogna, dunque, per il giocatore che Jasikevicius ha già allenato per due stagioni (16/17 e 18/19) allo Zalgiris Kaunas. Nella sua carriera spiccano anche le esperienze con l’ASVEL a inizio carriera, con CSKA Mosca e con il Fenerbahce, dove è arrivato nel 2019.

🤝Léo Westermann (@westermann_leo) signs for Barça until 2022 🏀The Club and the French player have reached an agreement until June 30, 2022: https://t.co/mEpdqZ8JWX 🔵🔴#ForçaBarça! pic.twitter.com/wMy3FEDAR7 — Barça Basket (@FCBbasket) January 6, 2021

Nel 2014 il Barça lo aveva prelevato dal Partizan Belgrado, girandolo in prestito per due anni a Limoges senza che facesse mai l’esordio in maglia blaugrana. Dopo sette anni però il matrimonio si è compiuto e Westermann è pronto a giocare finalmente per il Barcellona, ampliando le rotazioni degli spagnoli dopo il controverso “divorzio in casa” con un altro francese, Thomas Heurtel.

