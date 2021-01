L’inaspettato segreto della prova dominante di Jarrett Allen contro gli Utah Jazz

Nella notte i Brooklyn Nets, nonostante l’assenza di Kevin Durant, finito in quarantena per aver avuto contatti con un soggetto positivo al Covid-19, hanno battuto nettamente (130-96) gli Utah Jazz.

Fra i protagonisti del successo c’è stato Jarrett Allen, autore di una prova da 19 punti e 18 rimbalzi con la quale ha stravinto il duello individuale con Rudy Gobert. A fine partita i giornalisti hanno chiesto al centro dei Nets quale fosse stato il segreto della sua prestazione, ricevendo una risposta sorprendente: “Di solito prima delle partite mangio sempre la pasta al pesto, stavolta invece ho preferito la salsa Alfredo e penso che sia stato questo a darmi la carica giusta per il match”.

Per chi non lo sapesse la salsa Alfredo è un condimento per la pasta a base di formaggio che è molto in voga negli Stati Uniti, dove è ritenuto simbolo della cucina italiana, pur essendo praticamente sconosciuta nel nostro Paese. E chissà che da oggi non possa diventare famosa anche come pietanza ideale per gli atleti, viste le dichiarazioni di Allen.

Fonte: ESPN – Foto: spectrumlocalnews.com

