L’incredibile record di Edoardo Casalone dopo le espulsioni di Pozzecco

Gianmarco Pozzecco ed Edoardo Casalone hanno iniziato a collaborare nel 2018 alla Dinamo Sassari.

Una volta ricevuta l’investitura da commissario tecnico, il Poz ha richiamato il giovane allenatore piemontese (classe 1989) per affiancarlo sulla panchina dell’Italia. E una volta espulso Pozzecco, Casalone si è alzato da quella panchina e ha guidato la squadra al suo posto.

Una cosa alla quale nel corso degli anni a Sassari si è abituato, visto che è capitato ben otto volte. Otto occasioni nelle quali poi la Dinamo ha sempre vinto, come ricordato da Miro Bilan, altro grande protagonista del biennio sassarese targato Pozzecco.

During my two seasons in Sassari, Poz was ejected 8 times, and Edo became head coach during the game.

His record?

8-0!#EuropeiTipo

Bravo @edoardocasalone !

Bravo @theoriginalpoz !

— Miro Bilan (@M1roB1lan) September 11, 2022