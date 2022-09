Gianmarco Pozzecco dà la carta di credito ai giocatori dell’Italia per festeggiare

Ricordate lo sketch della carta di credito di Pozzecco ai giocatori di Sassari dopo una vittoria con Milano? Se non lo ricordate, cliccate qui.

Dopo il clamoroso successo dell’Italia sulla Serbia negli ottavi di finale degli Europei, l’argomento è tornato di moda. A spiegarlo lo stesso Pozzecco dalla pagine de La Gazzetta dello Sport.

Dopo una vittoria così ho dovuto dare la mia carta di credito ai ragazzi. Ho detto loro di usarla come meglio credono per festeggiare. Però mi hanno minacciato: basta che non ci dai il pin sbagliato questa volta!