L’NBA INDAGA sulla promozione di Rick Brunson, papà di Jalen ai Knicks? La risposta di New York

I New York Knicks hanno rilasciato una dichiarazione in merito all’apparente indagine dell’NBA sulla tempistica della promozione di Rick Brunson, padre di Jalen.

I Knicks si sono offesi all’idea che ci sia qualcosa di più sinistro dietro le quinte che ha portato a questo avanzamento di carriera, forse alludendo a qualche collusione, soprattutto considerando che Jalen Brunson, probabilmente il miglior giocatore dei Knicks, ha accettato un’estensione del contratto che potrebbe essere stata inferiore al suo valore di mercato.

“In risposta alla presunta indagine dell’NBA sulla promozione di Rick Brunson, Brunson ha preso il posto di Johnnie Bryant e ha assunto lo stesso stipendio di Bryant. È offensivo che qualcuno sostenga che Rick non meritava la promozione, Rick ha fatto un lavoro straordinario e continuerà a farlo. Per noi si tratta di un’ulteriore molestia nei confronti dei Knicks, dovuta alla nostra opposizione a certe questioni dell’NBA”, si legge nella dichiarazione dei Knicks, riportata da Ian Begley di SNY.

Knicks call NBA’s questioning of Rick Brunson promotion ‘offensive’ and ‘harassment.’ Promotion came in same offseason as Jalen Brunson extension; NBA coaching personnel say Brunson’s new deal is within industry standards for top assistants. More here: https://t.co/jGetwtL7Zi

