Lakers, in che senso Bronny James è nella lista degli infortunati?

I Los Angeles Lakers tornano a casa dopo la breve trasferta di due partite per un incontro di NBA Cup contro gli Utah Jazz. I Lakers si sono imposti per 2-0 in trasferta, con il debuttante Dalton Knecht che ha realizzato un career-high di punti contro i New Orleans Pelicans. Al ritorno a casa, però, devono risolvere alcuni problemi di infortuni. Bronny James è apparso sul bollettino degli infortuni dei Lakers in vista della partita contro i Jazz.

Bronny James è ufficialmente inserito nell’elenco degli infortunati dei Lakers come dubbio a causa di una contusione al tallone sinistro. Questa notizia è probabilmente una sorpresa per i tifosi dei Lakers, visto che Bronny ha appena giocato la sua seconda partita di G League con i South Bay Lakers domenica sera.

Lakers announce Anthony Davis(plantar fasciitis) is probable, Rui Hachimura( left ankle) is questionable and Bronny James (left heel) is doubtful for tomorrow’s game against Utah. Jaxson Hayes, Jalen Hood-Schifino, Christian Wood and Jarred Vanderbilt remain out. — David Mendez-Yapkowitz (@Dave_Yapkowitz) November 19, 2024

Oltre a Bronny, anche Anthony Davis e Rui Hachimura hanno fatto la loro comparsa nel bollettino degli infortuni della squadra. Davis è stato inserito nella lista dei probabili in quanto continua a combattere la fascite plantare. Hachimura è invece in dubbio per una distorsione alla caviglia sinistra. Non ha giocato in nessuna delle due partite della trasferta.

Jaxson Hayes, Jalen Hood-Schifino, Jarred Vanderbilt e Christian Wood restano fuori. Wood e Vanderbilt non hanno ancora debuttato nella stagione 2024-25, mentre Hayes sarà rivalutato tra una o due settimane a causa di un infortunio alla caviglia. Hood-Schifino non si è presentato domenica nella partita casalinga di South Bay.

