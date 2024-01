L’NBA reintegra Draymond Green: quante gare ha saltato?

L’NBA ha deciso che Draymond Green può finalmente tornare a giocare con i Golden State Warriors dopo la sospensione a tempo indeterminato.

L’annuncio dell’NBA ha suscitato una raffica di reazioni, alcune felici, altre scioccate e altre ancora scettiche sulla tempistica della decisione.

Gli Warriors non hanno potuto usufruire delle prestazioni di Green per poco più di tre settimane in seguito alla sospensione causata dal suo colpo al volto del centro dei Phoenix Suns, Jusuf Nurkic. L’NBA gli ha inflitto una sospensione a tempo indeterminato e non un numero specifico di partite per dargli il tempo di affrontare i suoi problemi. Gli è stato chiesto di sottoporsi a una terapia psicologica e di avere incontri con la lega e la squadra per valutare i progressi compiuti, come parte dei requisiti per il suo ritorno.

In un comunicato, l’NBA ha confermato che Draymond Green ha soddisfatto tutti questi requisiti, consentendogli così di essere reintegrato.

“Durante il periodo di sospensione, iniziato il 14 dicembre e che lo ha portato a saltare 12 partite, Green ha compiuto passi che hanno dimostrato il suo impegno a conformare la sua condotta agli standard previsti per i giocatori NBA. Ha partecipato a incontri con un consulente e si è incontrato in più occasioni con rappresentanti della NBA, dei Warriors e della National Basketball Players Association, che continueranno per tutta la stagione“, si legge nel comunicato condiviso da Marc J. Spears di ESPN e Andscape.

NBA says Draymond Green is reinstated. pic.twitter.com/Re4cWsil6l — Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 6, 2024

