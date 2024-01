La Serbia affronterà Team USA prima di Parigi 2024: quando e dove

Prima di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi della prossima estate, Team USA affronterà due temibili avversari in amichevole: Serbia e Australia.

Come già rivelato, la squadra di Steve Kerr affronterà l’Australia ad Abu Dhabi. Ora è chiaro che Team USA giocherà anche contro la Serbia.

In un’intervista rilasciata a Nikola Stojkovic di Mozzart Sport, il capo allenatore della Serbia, Svetislav Pesic, ha rivelato i piani della nazionale per la prossima estate, che includono un’amichevole contro gli Stati Uniti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.

“Molto probabilmente andremo al torneo di Abu Dhabi. Giocheremo la prima partita con l’Australia e la seconda con gli Stati Uniti. Ci hanno mandato un’offerta per firmare il contratto, le condizioni che abbiamo ricevuto erano fantastiche. Ora la Federazione deve confermarlo con loro”, ha detto Pesic. “Molto probabilmente ci andremo. Giocheremo con i francesi in occasione dell’addio di Tony Parker, il 12 luglio, prima di giocare ad Abu Dhabi. Saremo ad Abu Dhabi il 15, 16 e 17 luglio e giocheremo con i francesi a Lione. Per ora è tutto”, ha detto il veterano delle panchine europee.

Non vediamo davvero l’ora di vedere Team USA contro la Serbia.

