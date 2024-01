Tony Parker CRITICA ASPRAMENTE Pozzecco: “Sono MOLTO, MOLTO, DELUSO!”

L’LDLC ASVEL Villeurbanne ha esonerato il capo allenatore Gianmarco Pozzecco poco più di due mesi dopo averlo assunto per sostituire TJ Parker. Il presidente del club, Tony Parker, ha criticato apertamente Pozzecco per il suo periodo nel club.

In un’intervista rilasciata a Yann Ohnona de L’Equipe, Parker ha fornito i dettagli della mossa e ha criticato Pozzecco.

“Sono molto, molto, deluso dalle sue prestazioni, dalla sua gestione della squadra. Soprattutto, trovo che si sia arreso. Essendo io molto competitivo, non riesco a capire come si possa rinunciare in questo modo dopo un mese e mezzo. Tuttavia, è iniziata con una spinta, una scossa elettrica, abbiamo vinto due volte in trasferta. Ma si vede sempre il vero volto delle persone quando le cose si fanno difficili”, ha detto Parker.

“Sapevamo da due o tre settimane che le cose non potevano andare oltre. Abbiamo corso il rischio di ingaggiare qualcuno che non conoscevamo e che non era la mia prima scelta. Tutti sanno che volevamo Gordon Herbert. Abbiamo dovuto prendere un allenatore perché non c’erano molte persone sul mercato”.

“Quando dopo due settimane mi ha detto che voleva una squadra più ristretta, undici, dodici giocatori, che otto o nove avrebbero giocato davvero, e che Nando De Colo avrebbe giocato tutte le partite del campionato francese, ho capito che non avrebbe funzionato, che sarebbe finita così. Nessun club in EuroLeague gioca così. È irrealistico e semplicemente impossibile giocare tre partite a settimana con nove giocatori”, ha detto Parker.

I disaccordi sono iniziati presto, ha raccontato la leggenda dei San Antonio Spurs. Uno dei principali punti di incontro tra Pozzecco e la dirigenza è stata la sua idea di utilizzare meno giocatori durante le partite e di utilizzare maggiormente i giocatori veterani.

“Naturalmente ne abbiamo parlato prima. Ogni volta gli allenatori dicono sì, sì, sì. Ma quando la realtà si fa sentire, sono più egoisti e pensano solo a vincere le partite. Durante i nostri colloqui, non mi ha mai detto che intendeva lavorare con una rotazione ridotta. Ha detto che avrebbe fatto giocare i giovani e non l’ha fatto”, ha dichiarato Parker.

