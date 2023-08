Lo strano caso di Edwin Jackson: dopo la terza serie spagnola torna in EuroLega

Edwin Jackson oggi ha quasi 34 anni ed è entrato nell’ultima fase della sua carriera, dopo tanti anni ad alti livelli comprese esperienze con ASVEL, Barcellona e Malaga. Poco fa proprio l’LDLC ASVEL lo ha annunciato come nuovo acquisto: è la quarta volta che Jackson firma col club francese. Ci aveva già giocato nella stagione 2007-08, dal 2010 al 2014 e ancora nella stagione 2019-20.

Guess who’s back ? Back again… Edwin JACKSON de retour, l’arrière aux 266 matchs avec LDLC ASVEL vient rejoindre l’effectif villeurbannais pour la saison prochaine et poursuivre sa longue Histoire avec son club de coeur. 🗞️ Plus d’infos : https://t.co/0o67ndgtzj#LDLCASVEL pic.twitter.com/QckHYDYwHZ — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 4, 2023

Cosa c’è dunque di strano? Jackson nella scorsa stagione ha giocato in Spagna, ma non in una squadra di Liga ACB né in una di LEB Oro (la nostra A2) come accaduto due anni fa, quando con il Movistar Estudiantes era retrocesso giocando un anno nella serie cadetta. L’americano lo scorso novembre aveva firmato con l’Hestia Menorca, squadra che milita in LEB Plata, praticamente la nostra Serie B. Ovviamente ha dominato, segnando 18.6 punti di media ma venendo eliminato al primo turno di Playoff.

Ora la chiamata di nuovo dell’ASVEL in EuroLega. Edwin Jackson passerà così dalla terza serie spagnola alla massima competizione europea, seppur con un ruolo probabilmente marginale. Un caso più unico che raro.